Героя России Александра Лазуткина госпитализировали в Москве

Космонавта увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Героя России, космонавта Александра Лазуткина госпитализировали в Москве из-за инфаркта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Предварительно, у него инфаркт», — сообщил собеседник.

Известно, что Лазуткина увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Космонавт Александр Лазуткин в 1997 году совершил полет на корабле «Союз ТМ-25» и работал на орбитальном комплексе «Мир». Эта экспедиция оказалась одной из самых тяжелых за всю историю отечественной космонавтики: сначала загорелась кислородная шашка на станции, затем произошла утечка ядовитого вещества. Кроме того, после столкновения с кораблем «Прогресс М-34» станция была разгерметизирована. 

Ранее 5-tv.ru писал, что угольный рудник обрушился в Магаданской области. Сход горной массы произошел на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе, сообщили в ведомстве. К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели и медработники — всего в группировке 16 человек и шесть единиц техники. Также к вылету готовится вертолет Ми-8.

