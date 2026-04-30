Лежал под мертвой лошадью: жокею ампутировали обе ноги после несчастного случая

|
Диана Кулманакова
Жизнь прославленного ветерана конного спорта навсегда изменилась после инцидента на тренировке.

Чем опасен конный спорт: может ли лошадь навредить человеку

Фото: www.globallookpress.com/ Cfoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: жокею ампутировали обе ноги из-за того, что его придавило лошадью

Австралийский жокей Шейн Макговерн лишился обеих ног из-за травм, полученных во время тренировочного заезда. Об этом сообщило Daily Mail.

Трагический случай произошел, когда девятилетний мерин по кличке Реформист внезапно умер во время забега. Предположительно, смерть наступила от разрыва аневризмы.

Падая, животное придавило 67-летнего наездника. Мужчина провел в беспомощном состоянии под весом мертвого коня около шести часов. Затем его обнаружила супруга.

Длительное сдавливание привело к нарушению кровообращения в нижних конечностях. Помимо этого, медики диагностировали у мужчины множественные переломы ребер и вывих плеча.

Спустя десять дней после госпитализации врачи были вынуждены ампутировать левую ногу пострадавшего. Однако спасти вторую конечность также не удалось.

Несмотря на тяжесть ситуации, жена спортсмена сохраняет стойкость. Она отметила, что волевой характер мужа поможет ему справиться с этим жизненным испытанием.

За свою продолжительную карьеру Шейн Макговерн принял участие почти в двух тысячах стартов, одержав более 200 побед и более 600 раз занимая призовые места. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.88
0.19 87.78
0.19
