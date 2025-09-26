Николас Кейдж выбросил обручальное кольцо Лизы Мари Пресли за 65 тысяч долларов

|
Анастасия Антоненко
Мать женщины поделилась подробностями бурного романа дочери в своих мемуарах.

Какие в Голливуде самые скандальные пары

Фото: www.globallookpress.com/Phil Roach

Голливудский актер Николас Кейдж выбросил обручальное кольцо Лизы Мари Пресли стоимостью 65 тысяч долларов в море. Об этом мать девушки Присцилла Пресли поделилась в своих мемуарах «Мягко, как я покидаю тебя: жизнь после Элвиса».

Вдова Элвиса Пресли собрала документальные свидетельства о бурных отношениях своей дочери со звездой фильма «Сокровища нации». По ее словам, Лиза Мари и Николас Кейдж в начале 2000-х были одной из самых горячих пар Голливуда, но их отношения были далеко нестабильными.

Присцилла рассказывает, что во время помолвки Лизы Мари и Кейджа между ними произошла «эпическая ссора», которая закончилась тем, что Николас выбросил за борт ее обручальное кольцо стоимостью 65 000 долларов.

Актер пожалел о содеянном, и отправил команду водолазов на поиски украшения. Но все попытки были тщетны.

«И что же сделал Николас? Два дня спустя он купил Лизе еще более крупный бриллиант (десять карат), и они снова обручились», — рассказала Присцилла Пресли.

Тем не менее, очередная помолвка не помогла паре сохранить их головокружительный роман. Спустя четыре года после начала отношений, Николас и Лиза Мари расстались. По мнению мамы женщины, причиной послужил их нестабильный и бурный нрав.

«К сожалению, их неудержимое притяжение, сблизившее их, также мешало им оставаться вместе. Лиза унаследовала темперамент Элвиса вместе с его привлекательной внешностью, а Николас мог сравниться с ней в драке лицом к лицу. И, боже мой, как они ссорились», — вспоминает Пресли в своих мемуарах.

Она отметила, что во время очередной ссоры пара могла кричать и ломать вещи, а на следующий день помириться.

