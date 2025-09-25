«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье

Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье

Певец Стас Пьеха рассказал, что в его детстве в доме никогда не звучала советская попса, а только «интересное музло». О музыкальных предпочтениях своей семьи он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации клипа Софии Берг на песню «Народная» в Академии Талантов.

Артист вспомнил легендарные группы и музыкантов 1970-1980-х годов, которые играли в жанрах соул, джаз-рок и рок. Пьеха с гордостью подчеркнул, что его родители — музыканты с хорошим вкусом, поэтому аккорды советской эстрады дома не звучали никогда.

«Я помню, я родился, и у нас там играл Стиви Уандер, Бенсон (вероятно, Джордж Бенсон. — Прим. ред.), Эл Джерро, Стинг, „Дженезис“, Фил Коллинз и вот все такое. Какое-то интересное музло — соул, джаз-рок, тяжелый рок, и все это у нас было дома, потому что родители — музыканты с хорошим вкусом, у нас не слушали там попсу советскую, такого не было», — поделился артист.

Исключением, по словам Стаса Пьехи, были песни его бабушки, Эдиты Пьехи. Артист вспомнил, как она смотрела концерты со своим участием на видеомагнитофоне и анализировала свои движения.

«Бабушка могла себя слушать, но она анализировала себя. Был у нее видеомагнитофон первый, и она смотрела, вот здесь вот направо красиво пошла, а налево не очень, надо переделать. То есть там был анализ», — резюмировал артист.

