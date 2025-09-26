В Нью-Йорке за дни проведения Генассамблеи ООН было сделано много неожиданных заявлений. Вот, например, Зеленский начал рассуждать о том, как далеко стала Грузия от европейских и демократических принципов.

Судя по реакции из Тбилиси, там от этих слов многие поперхнулись. Мэр грузинской столицы посоветовал Зеленскому следить за своей страной, а его Грузию оставить в покое. Более откровенно высказался председатель правящей фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия. Предварительно он напомнил, что твориться на Украине с коррупцией, свободой слова и правами человека.

«Пусть этот марионеточный лидер в прямом смысле слова разберется, где находится его страна. Прежде чем он или его высокопоставленные чиновники осмеливаются оскорблять нашу страну и открыто призывать к вовлечению в войну, ему следует сначала промыть рот и только потом говорить о Грузии», — заявил Кирцхалия.

