Скончался индийский писатель и сценарист Бхираппа

Индийский писатель, сценарист и философ С. Л. Бхираппа ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает India TV.

По информации телеканала, литератор страдал от рояда возрастных недугов, включая заболевание головного мозга, и последние три месяца проходил лечение в Бангалоре.

Бхираппа считается одним из самых популярных и продаваемых современных романистов Индии. Эксперты не раз подчеркивали: его романы уникальны с точки зрения темы, структуры и характеристик.

За плечами писателя ряд премий, как локальных, так и национальных. С 1950-х годов Бхираппа написал более двадцати романов, автобиографию, полдесятка публицистических книг, а начиная с 1970-х работал в качестве сценариста на телевидении и в кино. Кинокартины по его сценариям также отмечены премиями.

