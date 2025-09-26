Скончался индийский писатель и сценарист Бхираппа

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Он был одним из самых популярных современных романистов Индии.

От чего умер знаменитый индийский писатель С. Л. Бхираппа

Фото: www.globallookpress.com/Vishal Bhatnagar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Индийский писатель, сценарист и философ С. Л. Бхираппа ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает India TV.

По информации телеканала, литератор страдал от рояда возрастных недугов, включая заболевание головного мозга, и последние три месяца проходил лечение в Бангалоре.

Бхираппа считается одним из самых популярных и продаваемых современных романистов Индии. Эксперты не раз подчеркивали: его романы уникальны с точки зрения темы, структуры и характеристик.

За плечами писателя ряд премий, как локальных, так и национальных. С 1950-х годов Бхираппа написал более двадцати романов, автобиографию, полдесятка публицистических книг, а начиная с 1970-х работал в качестве сценариста на телевидении и в кино. Кинокартины по его сценариям также отмечены премиями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер фильма «Ева» и отец звезды сериала «Триггер» Николай Калинин.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
Готовьтесь к переменам: китайский гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 о...

Последние новости

4:00
Готовьтесь к переменам: китайский гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября
3:56
Экс-директора ФБР обвинили в даче ложных показаний
3:32
Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна из КНДР
3:21
Николас Кейдж выбросил обручальное кольцо Лизы Мари Пресли за 65 тысяч долларов
3:00
Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне
2:52
Германия и Латвия: заявки на кинофестиваль в ДНР поступили из 12 стран

Сейчас читают

Тело бывшего петербургского чиновника Федотова нашли в Подмосковье
Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
Каршеринг без сюрпризов: как не нарваться на штраф за авто и что делать, если он пришел
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео