Еще один штат: Трамп собрался присоединить Венесуэлу к США

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее американский лидер рассматривал аналогичный сценарий в отношении Канады.

Какие планы у Дональда Трампа на Венесуэлу

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Дональд Трамп собрался присоединить Венесуэлу к США

Президент США Дональд Трамп намерен сделать Венесуэлу 51-м штатом. Об этом сообщил журналист FoxNews Джон Робертс в социальной сети Х.

Согласно данным корреспондентов, американский лидер всерьез прорабатывает этот вопрос, руководствуясь экономическими интересами. Главным стимулом для такого радикального расширения границ США Трамп назвал богатейшие запасы венесуэльской нефти, стоимость которых оценивается примерно в 40 триллионов долларов.

Как отметил журналист Билл Мелугин, глава Белого дома также убежден в симпатиях жителей латиноамериканской республики к его персоне.

«Он сказал мне, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп рассматривал аналогичный сценарий в отношении Канады. Однако в апреле 2026 года публично отказался от этой задумки.

По мнению президента, канадская нация имеет слишком глубокую собственную историю и уникальную символику, что сделало бы процесс интеграции в состав США чрезмерно долгим и сложным.

