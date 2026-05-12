«Пожелайте удачи»: Брендан Фрейзер хочет привести себя в форму для «Мумии 4»
Голливудский актер Брендан Фрейзер официально подтвердил участие в четвертой части популярной приключенческой франшизы «Мумия». Он также начал усердно готовить тело к съемкам. Об этом сообщил портал Deadline.
Исполнитель главной роли подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для возвращения в форму, необходимую для выполнения экранных трюков.
«Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту 57-летнюю машину», — поделился артист эмоциями по поводу предстоящей работы.
Возвращение Фрейзера к роли Рика О’Коннелла запланировано на 2028 год, когда ожидается премьера новой киноленты. В проект также вернется актриса Рэйчел Вайс, которая была партнершей Фрейзера в первых двух фильмах. Она воплотила образ Эвелин Карнахан.
Производством картины для студии Universal займется творческий коллектив Radio Silence, получивший известность благодаря работе над последними частями хоррор-серии «Крик».
Ответственность за написание сценария для четвертой главы истории о противостоянии древним проклятиям возложена на Дэвида Коггешолла.
