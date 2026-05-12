Экс-главред журнала «Эхо планеты» Валентин Василец погиб в Москве

Екатерина Чумоватова
Мужчина ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца обнаружили мертвым днем на улице Крупской, возле своего дома, ему было 90 лет. На данный момент проверяется версия несчастного случая. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

Василец длительное время трудился в международной журналистике. Кроме того, являлся ветераном ИТАР-ТАСС. В конце 90-х годов возглавлял журнал «Эхо планеты».

Издание было посвящено международной и внутренней политике, экономике, культурной жизни и спорту. Оно считалось одним из самых качественных и интересных российских журналов. Основное место в нем занимали материалы от корреспондентов информационного телеграфного агентства из более 50 стран. Журнал распространялся в розницу, по адресной рассылке и подписке, позже открылось интернет-издание. В августе 2014 года «Эхо планеты» выпустил последний номер и закрылся.

