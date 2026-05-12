По совету приятеля: 28-летняя женщина притворялась 16-летней школьницей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Обман раскрылся благодаря соцсетям.

Женщина выдавала себя за школьницу ради льгот и ноутбука

Фото: www.globallookpress.com/Erich Schmidt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина притворялась 16-летней школьницей ради ноутбука и льгот в США

В Нью-Йорке 28-летнюю женщину задержала полиция после того, как в течение нескольких недель выдавала себя за 16-летнюю ученицу школы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Аферистке предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию учебного заведения и самовольном присвоении чужого имени.

Согласно материалам уголовного дела, женщина убедила руководство школы в том, что она родилась в 2010 году и только что переехала из Огайо.

Обман раскрылся в тот момент, когда директор образовательного учреждения нашел страницу «ученицы» в соцсетях, где были указаны ее реальный возраст и личные данные.

Столкнувшись с неоспоримыми доказательствами, женщина призналась в содеянном. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнул совет приятеля. Фальсификация документов и статуса школьницы якобы должны были помочь ей в получении расширенной государственной социальной помощи, дополнительных льгот и ноутбука.

В настоящее время женщину отпустили на свободу без внесения залога до следующего слушания, которое намечено на середину июня. Журналисты отметили, что подобные инциденты случались в США и ранее. Например, в Нью-Джерси 29-летняя женщина пыталась учиться в школе по поддельному свидетельству о рождении, а в Далласе взрослый мужчина несколько месяцев успешно выступал за школьную баскетбольную команду под видом подростка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы при падении
11:41
Майский апокалипсис: Ноябрьск отрезало от мира снегом
11:35
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
11:29
«Маркуша, спасибо»: Маликов вышел на сцену с восьмилетним сыном
11:15
«Горячая точка»: один из районов США страдает из-за нашествия бигфутов
11:12
Экс-главред журнала «Эхо планеты» Валентин Василец погиб в Москве

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео