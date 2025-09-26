Путин провел двусторонние встречи с и. о. президента Мьянмы и премьер-министром Эфиопии

Путин провел встречи с и. о. президента Мьянмы и премьер-министром Эфиопии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле ряд международных встреч. Одна из них — с исполняющим обязанности президента Мьянмы. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию ранее заключенных договоренностей.

«Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий — более 70 лет назад установлены дипломатические отношения. В ходе вашего визита в марте был подписан целый ряд документов, и правительства с обеих сторон напряженно работают над реализацией наших договоренностей. Сегодня у нас есть возможность сверить часы, посмотреть, как мы двигаемся по всем этим направлениям», — сказал президент.

Также Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии. Президент России отметил, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям.

«Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, работает уверенно межправкомиссия. У нас хорошая работа идет по гуманитарным направлениям, включая, прежде всего, конечно, вопросы подготовки кадров. Уважаемый господин премьер-министр, мы с вами в постоянном контакте и, действительно, очень рады видеть вашу представительную делегацию», — подчеркнул российский лидер.

Премьер-министр Эфиопии отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и пригласил Владимира Путина посетить столицу африканского государства — Аддис-Абебу.

