Путин заявил об успешной и плодотворной работе в ходе визита в Китай

Президент России Владимир Путин назвал свой официальный визит в Китай успешным, насыщенным и плодотворным. Об этом он заявил во время чаепития с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер согласился с высокой оценкой итогов поездки и отметил, что работа в Пекине была интенсивной. Также он поблагодарил представителей России и Китая за усилия при подготовке и проведении переговоров.

По словам Путина, во время визита стороны наметили дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, российский лидер на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном сообщил, что Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи по качественному развитию сотрудничества. Он также назвал переговоры с Си Цзиньпином продуктивными и полезными.

Путин подчеркнул, что по итогам официального визита был подписан значительный пакет документов. В них закреплены заявления лидеров двух стран, а также общие подходы России и Китая по ключевым направлениям взаимодействия.

Президент России отдельно отметил, что всегда с удовольствием приезжает в гостеприимный Китай. Нынешний визит он назвал особенно важным, поскольку он был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве и сотрудничестве. В рамках поездки действие документа продлили. В нем закреплены базовые принципы отношений двух стран: равноправие, доверие, взаимное уважение и обоюдная выгода.

