Сам себе режиссер: японский полицейский снимал на скрытую камеру в женском туалете

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

В числе жертв сотрудницы и посетительницы участка.

В Японии полицейский снимал на скрытую камеру женский туалет

Фото: 5-tv.ru

Сотрудник японской полиции Тетсудзо Судзуки установил миниатюрную камеру в женском туалете своего отделения. Устройство обнаружила одна из его коллег. Об этом сообщает издание Japan Today.

Следствие установило, что с конца апреля до начала июня 45-летний Судзуки несколько раз тайно снимал сотрудниц и посетительниц участка. По предварительным данным, пострадали как минимум три женщины. Мужчину уже арестовали. Однако он сам вину отрицает.

Тем временем в США разгорается схожий скандал. Врач из Техаса Роберт Шрейдер был задержан в августе за то, что прятал камеры в туалетах больницы. Камеры нашли в нескольких помещениях, а число жертв может исчисляться сотнями.

На опубликованных кадрах видно, как Шрейдер снимает потолочную панель и размещает за ней шпионское устройство.

«Меня тошнит от отвращения. Я чувствую, что надо мной надругались. Я в бешенстве и очень расстроена», — рассказала одна из пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

