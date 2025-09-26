Сам себе режиссер: японский полицейский снимал на скрытую камеру в женском туалете
В числе жертв сотрудницы и посетительницы участка.
В Японии полицейский месяц снимал на скрытую камеру женский туалет
Сотрудник японской полиции Тетсудзо Судзуки установил миниатюрную камеру в женском туалете своего отделения. Устройство обнаружила одна из его коллег. Об этом сообщает издание Japan Today.
Следствие установило, что с конца апреля до начала июня 45-летний Судзуки несколько раз тайно снимал сотрудниц и посетительниц участка. По предварительным данным, пострадали как минимум три женщины. Мужчину уже арестовали. Однако он сам вину отрицает.
Тем временем в США разгорается схожий скандал. Врач из Техаса Роберт Шрейдер был задержан в августе за то, что прятал камеры в туалетах больницы. Камеры нашли в нескольких помещениях, а число жертв может исчисляться сотнями.
На опубликованных кадрах видно, как Шрейдер снимает потолочную панель и размещает за ней шпионское устройство.
«Меня тошнит от отвращения. Я чувствую, что надо мной надругались. Я в бешенстве и очень расстроена», — рассказала одна из пострадавших.
