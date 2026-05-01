Четырех дальнобойщиков будут судить по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы РФ

В Москве завершилось расследование уголовного дела об атаке беспилотников ВСУ на российские военные аэродромы. Под стражей находятся четыре обвиняемых. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ».

По данным журналистов, обвинения в преступлении предъявили дальнобойщикам Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. В отношении них возбудили дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.

По версии следствия, водители были связаны с группой уроженца Украины Артема Тимофеева*, в которую также входили Екатерина Тимофеева* и некий Борисовский, находящегося в уголовном розыске. Все участники могли быть завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) для совершения терактов в России.

Уточнялось, что в конце мая 2025 года обвиняемые выехали из Челябинска, погрузив в кузова каркасные дома, и направились в разные регионы страны.

По данным следствия, беспилотники скрыли в конструкциях этих домов, а затем их дистанционно активировали сотрудники СБУ, когда грузовики приблизились к военным аэродромам.

Водителей задержали сразу после теракта. Они не признавали вину, настаивая, что выполняли обычные рейсы и не знали, что в грузах спрятаны дроны.

В деле также указано, что Министерство обороны России получило ущерб в размере двух миллиардов рублей. Объем уголовного дела на данный момент составляет около 90 томов.

Днем ранее, 29 апреля, стало известно о пожаре на пермском предприятии в результате атаки украинского дрона. Также беспилотники ВСУ пытались атаковать нескольких производственных объектов в Оренбургской области, однако были поражены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.