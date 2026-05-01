«Устроили тотальный хаос»: Трамп обрушился с критикой на Европу из-за Украины

|
Анастасия Антоненко
Глава Белого дома напомнил, как Джо Байден передал Киеву 350 миллиардов долларов.

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: европейские страны довели ситуацию на Украине до тотального хаоса

Президент США Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния «полного бардака» в стране. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос», — сказал он.

По его словам, США вынуждены помогать союзникам по Североатлантическому альянсу, несмотря на их действия. Он также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие поддержки американской стороны в войне с Ираном. Трамп напомнил, что Вашингтон рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Глава Белого дома добавил, что экс-президент США Джо Байден передал (Украине. — Прим. ред.) 350 миллиардов долларов и назвал это безумием. По словам американского лидера, это одна из причин, по которым конфликт продолжается.

Днем ранее, 29 апреля, Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Также он отметил, что и украинский конфликт, и война в Иране могут подойти к развязке примерно в одинаковое время. При этом разногласия между США и европейскими странами по поводу Незалежной также актуальны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Последние новости

1:12
0:48
0:18
0:00
23:43
23:21
Сейчас читают

Интересные материалы

