Пилоты American Airlines забыли выпустить шасси при посадке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

На борту находились 132 пассажира.

Что будет если у самолета не выпустят шасси

Фото: www.globallookpress.com/Fotografo01

В аэропорту Финикс Скай Харбор едва не произошла трагедия: пилоты самолета Airbus A319 авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс из Остина, забыли выпустить шасси перед посадкой. На борту находились 132 пассажира. Об этом сообщает портал PYOK.

Видео с моментом инцидента разлетелось по сети. На кадрах видно, что самолет заходит на посадку с поднятым шасси. Через несколько секунд пилоты активировали выпуск стоек — вероятно, после срабатывания системы предупреждения в кабине.

Экипаж немедленно ушел на второй круг и сообщил авиадиспетчеру, что самолет был «неправильно настроен». После повторного захода лайнер приземлился без происшествий.

Эксперты отмечают, что подобные ошибки случаются крайне редко благодаря строгим контрольным спискам и автоматическим системам Airbus A320, однако полностью исключить человеческий фактор невозможно.

В авиации уже был трагический пример подобной ошибки: в мае 2020 года самолет Pakistan International Airlines A320 разбился в Карачи, когда пилоты забыли выпустить шасси, отвлекшись на разговор о пандемии COVID-19. Тогда погибли 97 человек.

Нынешний инцидент в США, к счастью, обошелся без жертв.

