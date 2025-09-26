Водка и кровь: 16-летняя модель из Бразилии умерла при загадочных обстоятельствах

People: 16-летняя модель из Бразилии найдена мертвой с двумя бутылками водки

Несовершеннолетняя бразильская модель Габриэлли Морейра была найдена на стройке недостроенного дома. Рядом полиция обнаружила следы крови и две бутылки водки. На теле погибшей зафиксированы многочисленные синяки и гематомы. Об этом сообщает издание People.

По предварительным данным, вечером Габриэлли отдыхала с друзьями в баре. Родственники отмечают, что показания очевидцев расходятся: одни утверждают, что девушка потеряла сознание, другие — что она уединилась с молодым человеком, который покинул помещение через полчаса.

Отец погибшей настаивает на тщательном расследовании. Сейчас дело находится под контролем региональной прокуратуры, свидетелей ждут допросы. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Гибель Габриэлли стала шоком для жителей небольшого острова Педра-Бранка. В ее память состоялась конная траурная процессия. Девушка мечтала о модельной карьере, участвовала в конкурсах красоты и в 2025 году получила титул «Королева кавалькады».

