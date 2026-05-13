«Сейсмическое шоу»: землетрясение произошло во время концерта Metallica в Афинах

Концерт группы Metallica вызвал землетрясение в Афинах

Первый за последние 16 лет концерт легендарной рок-группы Metallica на Олимпийском стадионе в Афинах спровоцировал землетрясение. Об этом сообщило греческое издание Pappas Post, ссылаясь на данные Афинского геодинамического института национальной обсерватории.

Выступление рокеров прошло 9 мая. На концерте собрались рекордные для стадиона 90 тысяч фанатов группы. В момент, когда коллектив начал выступление, ученые зафиксировали искусственные микроземлетрясения, известные как «концертные толчки».

По данным ученых, которые заранее установили на стадионе сейсмограф, подземные толчки были вызваны ритмичными танцами тысяч фанатов.

Это не первый случай землетрясения на концерте Metallica. Похожий случай был в прошлом году в штате Вирджиния в США.

Сейсмограф обсерватории Политехнического университета зафиксировал колебания грунта, вызванные активностью 60 000 фанатов. Прибор находился который находился в более полутора километрах от стадиона. Пик землетрясения точно совпал с культовым выступлением группы с песней «Enter Sandman».

