Опасные края: названы регионы с риском заражения клещевым энцефалитом

Анастасия Антоненко
В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию надежной мерой профилактики.

В каких регионах России высокий риск заражения энцефалитом

Фото: ©РИА Новости/Денис Абрамов

Роспотребнадзор опубликовал список регионов России, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Перечень был составлен для каждого федерального округа.

В Центральном федеральном округе к эндемичным по клещевому энцефалиту регионам относятся Ивановская, Костромская, Московская (особенно Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области.

В Северо-Западном федеральном округе — Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, а также Республики Карелия и Коми.

В Южном федеральном округе — Крым и Севастополь, а в Приволжском — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе к эндемичным регионам относятся Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

В Сибирском федеральном округе — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.

В Дальневосточном федеральном округе эндемичными признаны Амурская, Сахалинская области, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. В новых субъектах РФ случаев заражения не выявлено.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что самой надежной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. В первую очередь она показана жителям эндемичных территорий и тем, кто собирается их посетить.

Кроме того, для защиты от укусов клещей рекомендуется применять репелленты и инсектоакарицидные препараты, а также носить закрытую одежду.

Как ранее писал 5-tv.ru, в этом году в России наблюдается значительный рост числа укусов клещей: уже более 25 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Особенно много случаев зафиксировано в южных регионах, таких как Краснодарский край и Ставрополье.

В начале мая всего за неделю зарегистрировали около семи тысяч укусов. Также 34 человека получили такие диагнозы, как боррелиоз, тиф и энцефалит.

