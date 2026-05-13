Опасные края: названы регионы с риском заражения клещевым энцефалитом

В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию надежной мерой профилактики.
Фото: ©РИА Новости/Денис Абрамов
Роспотребнадзор назвал регионы с риском заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор опубликовал список регионов России, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Перечень был составлен для каждого федерального округа.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что самой надежной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. В первую очередь она показана жителям эндемичных территорий и тем, кто собирается их посетить.
Кроме того, для защиты от укусов клещей рекомендуется применять репелленты и инсектоакарицидные препараты, а также носить закрытую одежду.
Как ранее писал 5-tv.ru, в этом году в России наблюдается значительный рост числа укусов клещей: уже более 25 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Особенно много случаев зафиксировано в южных регионах, таких как Краснодарский край и Ставрополье.
В начале мая всего за неделю зарегистрировали около семи тысяч укусов. Также 34 человека получили такие диагнозы, как боррелиоз, тиф и энцефалит.
