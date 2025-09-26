Mirror: Американец не смог найти вейп и избил своего месячного сына

Житель штата Огайо, 20-летний Хантер Далтон, впал в ярость и избил своего месячного ребенка после того, как не смог найти свой вейп. Об этом сообщает издание Mirror.

Инцидент произошел в жилом комплексе к юго-западу от Кливленда. В правоохранительные органы позвонила мать ребенка, скрывавшаяся вместе с собакой в офисе по аренде квартир. Она сообщила, что Далтон угрожал убить ее и их сына. Прибывшие полицейские задержали мужчину у входа в квартиру. Внутри они обнаружили новорожденного, который задыхался в кроватке.

Младенца срочно доставили в Национальную детскую больницу. Врачи диагностировали кровоизлияние и повреждения головного мозга. Несмотря на тяжелое состояние, есть надежда, что он выживет.

Мать ребенка рассказала, что накануне Далтон душил ее, а в день нападения — повалил на пол, пнул собаку, швырял предметы и вновь угрожал убийством. По ее словам, после рождения сына у мужчины обострились «проблемы с гневом». Сам Далтон отрицает вину и утверждает, что лишь переложил ребенка из автокресла в кроватку.

«Наши мысли и молитвы с маленьким ребенком, который стал жертвой этого ужасного преступления. Мы надеемся, что он полностью восстановится», — заявил заместитель начальника полиции Уайтхолла Шон Уилсон.

Далтон находится в исправительном центре округа Франклин. Залог установлен в размере одного миллиона долларов (83,6 миллиона рублей). В случае освобождения ему запрещено контактировать с жертвами, употреблять алкоголь и владеть оружием. Судебное заседание назначено на 29 сентября.

