«Единая Россия» выступила против откровенной цензуры в литературе, кино и музыке

В «Единой России» назвали неоправданными и чрезмерными случаи маркировки, ограничения доступа и фактической отмены литературных, музыкальных и кинопроизведений, которые произошли после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях», — прокомментировал член генсовета «Единой России», замгендиректора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, были зафиксированы случаи вымарывания слов в книгах, ограничения доступа к музыкальным произведениям и вырезания сцен из фильмов. Также этот процесс затронул классику и произведения, относящиеся к «золотому фонду российской культуры».

«Единая Россия» выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», — резюмировал он.

Причиной подобных ситуаций Поддубный назвал перегиб в ряде ведомств, а также на местах. По его словам, правоприменительная практика вступает в конфликт со здравым смыслом: запрет на пропаганду не должен отменяется, однако нельзя каждое упоминание наркотиков считать их пропагандой, ведь нередко в произведениях о наркотиках говорится как о зле.

«Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — отметил член генсовета партии.

Поддубный заключил, что в данной сфере необходим только взвешенный и тонкий подход. Он предложил решить вопрос с помощью расширенного поля возможностей выражения своей позиции для профессиональных организаций, связанных с созданием кино, книг и музыки, созданием музыкальных произведений и кинофильмов, высказать свою позицию.