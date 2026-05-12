Организм подает сигналы: о чем говорят изменения вкусовых пристрастий

Терапевт Подщипкова: изменение вкусовых пристрастий указывает на дефицит железа

Желание употреблять в пищу мел или лимоны может быть признаком дефицита железа в организме человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Подщипкову.

Специалист отметила, что подобные изменения вкусовых предпочтений часто остаются без внимания. Хотя они сигнализируют о сбоях в работе внутренних систем.

Помимо странных кулинарных пристрастий, к классическим симптомам нехватки железа относятся постоянная сонливость, общая слабость, быстрая утомляемость и чувство разбитости даже после длительного отдыха.

Нередко пациенты жалуются на посторонние шумы в ушах, периодические головокружения, учащенный пульс, одышку при незначительных нагрузках и специфическое покалывание в конечностях, известное как синдром беспокойных ног.

Также Подщипкова обратила внимание на внешние изменения, которые могут сопровождать железодефицит. К ним относятся чрезмерная сухость и бледность кожных покровов, появление болезненных трещин (заед) в уголках рта, а также заметное ухудшение состояния волос и ногтей — они становятся ломкими и начинают выпадать.

По словам медика, такая клиническая картина обусловлена развитием хронической кислородной недостаточности и нарушением процесса питания тканей. Опасность заключается в том, что симптоматика проявляется медленно. Из-за этого многие люди привыкают к постоянному недомоганию и ошибочно принимают его за норму.

Отсутствие своевременной терапии при нехватке железа ведет к опасным последствиям для здоровья, включая развитие устойчивой гипоксии. Это состояние способно существенно осложнить течение уже имеющихся хронических недугов. Например, вызвать обострение сердечной недостаточности.

Терапевт подчеркнула, что люди с анемией гораздо чаще подвержены атакам вирусов и бактерий. Любые повреждения кожи у них заживают значительно дольше обычного.

Особую угрозу дефицит представляет для беременных женщин. Он провоцирует риски преждевременного начала родов, задержки внутриутробного развития младенца и возникновения обильных кровотечений после родоразрешения.

