Ведущий Снуп Догг: стали известны детали свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко

Daily Mail: Ведущим на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко будет Снуп Догг

Американская певица Селена Гомес и музыкальный продюсер Бенни Бланко, которые обручились в декабре прошлого года, проведут свадьбу на большой частной территории в округе Санта-Барбара 27 сентября. Будут ли звездные ведущие и сколько составил бюджет? О деталях торжества сообщило издание Daily Mail.

Организатором мероприятия стала знаменитый специалист по звездным свадьбам Минди Вайс. На мероприятии будут усиленные меры безопасности, а стоимость обеспечения конфиденциальности 300 гостей составила около 300 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

Большинство гостей разместят в роскошном курорте El Encanto, который предлагает номера по цене от одной тысячи долларов за ночь (83 тысячи рублей). Среди приглашенных — звездная наследница Пэрис Хилтон и близкая подруга Гомес, певица Тейлор Свифт, которая, как ожидается, приедет одна. Актриса Мерил Стрип, изначально планировавшая присутствовать, но не сможет приехать.

На празднике после официальной церемонии ведущим вечеринки выступит легендарный рэпер Снуп Догг, ранее сотрудничавший с Бланко. Также на свадьбе будут присутствовать коллеги Селены по сериалу «Только убийства в здании» — актеры Мартин Шорт и Стив Мартин.

Гомес и Бланко впервые встретились десять лет назад. Они сотрудничали над хитами 2015 и 2019 годов, а их дружба со временем переросла в романтические отношения. В декабре 2023 года пара официально объявила о романе, а в декабре 2024 года Бланко сделал Гомес предложение с обручальным кольцом стоимостью около одного миллиона долларов (83 миллиона рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.