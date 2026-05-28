Новый пакет: ЕС может расширить санкции против российской медицины

ЕС может расширить санкции против российской медицины

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может предусматривать ограничения на поставки в Россию медикаментов, медицинского оборудования и отдельных видов селекционных семян. Такое мнение в беседе с URA.RU высказали опрошенные эксперты.

О подготовке очередного санкционного пакета ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, страны ЕС продолжают усиливать экономическое давление на Россию. Предыдущий пакет ограничений Евросоюз утвердил 23 апреля. В него вошли более 170 физических и юридических лиц.

Эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов предположил, что под новые ограничения могут попасть поставки лекарственных препаратов.

«Они (страны ЕС — Прим. Ред.) могут попытаться заблокировать поставки медикаментов. Мы понимаем, что какие-то вещи все-таки завозятся по параллельному импорту. Это, конечно, предположение. Но вместе с тем, импортозамещение в нашей фармацевтике и медицине идет полным ходом. Соответственно, многие препараты у нас производятся в достаточных количествах», — высказался Хазанов.

По словам специалиста, ограничения также способны коснуться медицинской техники и комплектующих. Ранее значительная часть такого оборудования поставлялась из-за рубежа, однако сейчас часть потребностей закрывается за счет российских аналогов и альтернативных каналов импорта.

Отдельным направлением санкций, как считает Хазанов, может стать ограничение поставок селекционных семян. Россия по ряду позиций пока сохраняет зависимость от зарубежной продукции, хотя в последние годы в стране активно развивается собственная селекционная база.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что влияние санкций на экономику проявляется постепенно. По его словам, часть санкций остается практически незаметной для населения, однако накопительный эффект может приводить к дефициту отдельных товаров и усложнению поставок технологий.

При этом Остапкович подчеркнул, что российская экономика и общество уже адаптировались к продолжительному санкционному давлению.

«Это не смертельно. Есть масса стран, которые живут по 30, 20, 40 лет под санкциями. У нас и экономика, и люди уже давно адаптировались ко всем этим санкционным вещам», — добавил Остапкович.

Ранее 5-tv.ru писал, что все ограничения против России, введенные при администрации Джо Байдена, продолжают действовать и при Дональде Трампе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

