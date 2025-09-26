Техасский изменник: женатый мужчина выбросил к аллигаторам ребенка от любовницы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

До этого он застрелил мать девочки.

В США мужчина выбросил к аллигаторам ребенка своей девушки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: мужчина выбросил к аллигаторам новорожденного ребенка

Житель американского штата Техас выбросил двухдневного младенца в реку к аллигаторам. Оказалось, что он был женат и изменял избраннице, которую также убил. Об этом сообщает Daily Mail.

Брэндон Изабель был арестован и обвинен в убийстве своей девушки Даниэль Хойл и их двухдневной дочери Кеннеди. По версии следствия, Изабель заманил Хойл в Мемфис, застрелил ее и затем выбросил ребенка в реку Миссисипи, где водятся аллигаторы.

Тело новорожденной так и не нашли. По данным обвинения, Изабель выкинул младенца с причала для лодок, после чего утопил пистолет, из которого застрелил Хойл.

Мать Хойл, Эйприл Кэмпбелл, рассказала, что мужчина состоял в официальном браке и одновременно встречался с еще одной женщиной. В суде Артеша Стюарт, другая возлюбленная Изабеля, подтвердила существование любовного треугольника.

Обвиняемый пока не признал себя виновным в убийстве, похищении, жестоком обращении с детьми и фальсификации улик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Первый с 1972 года полет человека к Луне может состояться уже в феврале
16:00
«Это вполне разумно делать»: как обезопасить себя в от ОРВИ на работе
15:59
Новая любовь? Нюша рассказала об отношениях с рэпером Rakhim
15:55
Путин и Токарев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в ходе переговоров
15:49
Техасский изменник: женатый мужчина выбросил к аллигаторам ребенка от любовницы
15:45
Хакеры украли фотографии и данные восьми тысяч детей

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости