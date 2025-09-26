Ради приданого: родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Рептилия укусила девушку, но помогать ей никто не собирался.

В Индии девушку заперли в комнате со змеей

Фото: www.globallookpress.com/Egon Bömsch

В Индии родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей

В индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей после конфликта вокруг приданого. Об этом сообщает India Today.

«Когда семья девушки отказалась дать дополнительное приданое, родственники заперли ее в комнате и выпустили туда ядовитую змею. Рептилия укусила невесту, а помощь ей оказана не была», — уточняется в материале.

Пострадавшей 25 лет. Девушке стало плохо, однако члены семьи мужа отказались оказывать помощь. Ее удалось госпитализировать только после вмешательства сестры.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело против семи родственников жениха, среди которых несостоявшиеся свекровь и деверь (брат мужа) пострадавшей.

Ранее в Индии 15-летняя школьница стала матерью после того, как несколько месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны своего двоюродного брата. После рождения ребенка она оставила новорожденного умирать в туалете.

По словам жертвы, она не решалась рассказать о случившемся насилии из страха. Семья девочки обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, и началось официальное расследование. Младенца вскоре обнаружили, однако спасти его не удалось.

