Ледяная жестокость: женщина 20 лет хранила тело дочери в морозилке

Жительница Японии 20 лет хранила тело дочери в морозилке

В Японии задержали 75-летнюю жительницу префектуры Ибараки, которая на протяжении двадцати лет хранила тело дочери в морозильной камере. Об этом сообщает The Straits Times.

Следователи обнаружили останки во время проверки дома, расположенного к северо-востоку от Токио. В морозильной камере находилось тело женщины, умершей много лет назад. По данным издания, покойная родилась в 1975 году. Если бы она оставалась жива, то ей могло бы быть 49 или 50 лет. Причины, по которым мать решила не хоронить дочь и сохраняла тело, неизвестны.

Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Полиция предъявила задержанной обвинение в пренебрежительном обращении с телом умершего человека.

