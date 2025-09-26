Ледяная жестокость: женщина 20 лет хранила тело дочери в морозилке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Останки были направлены на экспертизу, предстоит выяснить причину смерти.

Зачем женщина хранила тело дочери в морозилке

Фото: 5-tv.ru

Жительница Японии 20 лет хранила тело дочери в морозилке

В Японии задержали 75-летнюю жительницу префектуры Ибараки, которая на протяжении двадцати лет хранила тело дочери в морозильной камере. Об этом сообщает The Straits Times.

Следователи обнаружили останки во время проверки дома, расположенного к северо-востоку от Токио. В морозильной камере находилось тело женщины, умершей много лет назад. По данным издания, покойная родилась в 1975 году. Если бы она оставалась жива, то ей могло бы быть 49 или 50 лет. Причины, по которым мать решила не хоронить дочь и сохраняла тело, неизвестны.

Останки направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Полиция предъявила задержанной обвинение в пренебрежительном обращении с телом умершего человека.

Ранее в Японии полицейского по имени Тетсудзо Судзуки задержали за установку скрытой камеры в женском туалете своего отделения. Устройство заметила одна из сотрудниц. По данным следствия, 45-летний мужчина с конца апреля по начало июня несколько раз вел тайную съемку коллег и посетительниц полицейского участка.

