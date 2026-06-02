Не болит до последнего: как быстро восстанавливается печень после отказа от алкоголя

Нарколог Исаев: отказ от алкоголя улучшает состояние печени уже через три недели

При полном отказе от алкоголя первые улучшения состояния печени наступают уже через одну-три недели. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Он пояснил, что есть разные стадии поражения этого органа. Жировая болезнь относится к начальной. При ней появляются жировые отложения в клетках печени. Если человек полностью исключает из своей жизни алкогольные напитки, то эти отложения начинают исчезать уже через две-четыре недели. А полностью восстановиться орган способен уже через три-шесть месяцев.

Больше поражает алкогольный гепатит — не путать с вирусным. Соблюдая трезвость, можно улучшить состояние уже через одну-три недели. Однако полноценное восстановление может занять и больше года. Многое в этом случае зависит от возраста, питания, общего состояния здоровья и образа жизни.

Необратимые процессы происходят при циррозе, уточнил медик. Для этого недуга характерно рубцевание тканей печени. Та часть органа, которая подверглась подобным изменениям, уже не способна выполнять свои функции.

В этом случае отказ от горячительных напитков хоть и не способен восстановить печень, но та часть, что еще не поражена циррозом, продолжит работать, прогрессирование болезни замедлится, а риск осложнений уменьшится.

Исаев подчеркнул, что улучшений на любой из стадий можно добиться лишь при полном отказе от употребления алкоголя. Даже единичные срывы делают все усилия напрасными.

Также врач предупредил, что негативные изменения в этом внутреннем органе самостоятельно и вовремя заметить очень сложно.

«Важнейший момент: печень не болит! В ней просто нет болевых рецепторов. Человек может годами пить, разрушая орган, и не чувствовать ни дискомфорта, ни тяжести. Появление болей в правом подреберье обычно означает проблемы с желчным пузырем или растяжение капсулы печени (что бывает уже на поздних стадиях, например, при циррозе или раке). Поэтому рассчитывать на сигнал в виде боли — это означает дождаться уже крайне запущенной стадии», — пояснил нарколог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выведение алкоголя из организма нельзя ускорить ни кофе, ни холодным душем. Печень выполняет свою работу со скоростью 0,1-0,15 промилле в час. При этом у женщин этот процесс происходит медленнее, чем у мужчин.

