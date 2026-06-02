Девятиклассники по всей стране проверяют знания по математике.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня настала очередь девятиклассников сдавать выпускные экзамены. В России стартовали ОГЭ. В первый день школьники по всей стране выполняют задания по математике. Она, как и русский язык, который назначен на 9 июня, обязательна для получения аттестата.

Кроме того, нужно сдать еще два предмета по выбору. Почти половина российских учеников решили показать свои знания в географии. Далее по популярности — обществознание и информатика. Их пишут 5, 6, 16 и 19 числа. Кроме того, 29 июня, 2, 3 и 6 июля в расписании предусмотрены резервные дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый Единый государственный экзамен 2026 года прошел в штатном режиме, без срывов и утечек материалов в сеть. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Экзамен по трем предметам — истории, литературе и химии — сдавали 231 тысяча школьников.

По словам министра, экзамен прошел организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было. Первые результаты участники получат начиная с 12 июня, а все итоги по этим дисциплинам планируется подвести уже 12–13 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
В России стартовал период сдачи ОГЭ
14:59
Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
14:53
Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ
14:45
Не болит до последнего: как быстро восстанавливается печень после отказа от алкоголя
14:33
ВСУ устроили опорный пункт в церкви
14:22
Лавров: Россия остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

Сейчас читают

Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео