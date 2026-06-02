Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ

В Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ

В Санкт-Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ. К работе готовятся стенды банков, корпораций, различных компаний и регионов страны.

«До старта экономического форума остаются считанные часы. <…> Осталось убрать остатки строительной пыли, снять пленочки с защитных экранов, и все готово», — отметил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Некоторые стенды представляют собой отдельный вид искусства: их украшают цветами и применяют передовые технологии.

«Повсюду роботы самых разных форм. Вот такая машина на гусеницах. Пока сложно понять, что она умеет делать», — показал корреспондент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового порядка.

Свое участие подтвердили делегации более чем из 130 стран мира, в том числе предприниматели из Германии. Немецкий бизнес возвращается на площадку после многолетнего перерыва.

