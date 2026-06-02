Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 57 0

В этом году многие регионы делают ставку не только на инвестиции и технологии, но и на экологическую повестку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) одним из самых необычных стендов в этом году стала экспозиция Башкортостана с интерактивным говорящим деревом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Как уточняется, в этом году многие регионы в своих презентациях делают ставку не только на инвестиции и технологии, но и на экологическую повестку.

Для Башкортостана обращение к природным мотивам не стало новым приемом. На ПМЭФ-2023 стенд республики включал цифровую опушку — 3D-фрагмент леса, который постепенно «проявлялся» и загружался в пространстве благодаря лидарным системам. Эти датчики сканируют пространство с воздуха, создавая сверхточные цифровые модели местности.

Метаморфозы леса стали ключевым визуальным образом стенда, символизируя красоту местного ландшафта и стремление республики к технологическому развитию. Так регион уже тогда демонстрировал симбиоз инноваций и природы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. С 2006 года он проводится под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. ПМЭФ считается одной из крупнейших деловых площадок страны, где представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсуждают развитие экономики, инвестиции, международное сотрудничество и ключевые проекты регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
ПМЭФ 2026
2 июн
Новая «Волга»: первые кадры кроссовера K50 на ПМЭФ-2026
2 июн
Российский болид BR03 показали у пространства русской тройки на ПМЭФ
2 июн
Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ
1 июн
Возвращение на ПМЭФ: немецкие предприниматели подтвердили свое участие в форуме
30 мая
Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
15 мая
Путин пообещал обширную деловую программу на ПМЭФ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:34
В Литве хотят уничтожить еще один советский мемориал
16:33
Россельхознадзор ввел запрет на импорт яблок, груш и баклажанов из Армении
16:32
Ссора у открытого окна: в Москве женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже
16:27
Путин предложил сделать доклад о языковой политике в России ежегодным
16:26
В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова
16:24
«Придется отпустить»: Виктория Боня расплакалась из-за личной трагедии

Сейчас читают

«Пуля до сих пор в теле»: на потомка Александра Пушкина напали в Москве
Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео