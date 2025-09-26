Нужно правильно отдыхать: психолог о возможности увеличения отпуска до 35 дней

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Эксперт объяснил, как правильно восстанавливать силы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Хорс: 28 дней отпуска и выходных достаточно для отдыха

Имеющегося ежегодного оплачиваемого отпуска на работе и выходных, предусмотренных в соответствии с ТК РФ, вполне хватает для отдыха. Об этом заявил 5-tv.ru практикующий психолог и телеведущий Михаил Хорс, комментируя инициативу об увеличении отпуска для россиян до 35 календарных дней, которую могут рассмотреть в Госдуме РФ.

«Этого (28 дней отпуска в году и выходных. — Прим. ред.) вполне достаточно, чтобы отдохнуть, если человек умеет отдыхать. Но, к сожалению, большинство наших соотечественников под отдыхом имеют в виду пьянство, обжорство, сидение по ночам перед телевизором или в смартфоне», — заявил Хорс.

Психолог подчеркнул, что для нормального восстановления нужны прогулки, поездки за город и контакт с природой. Если же отдых сам по себе нагружает психику и организм, то, сколько ни отдыхай, толку от этого не будет. По мнению Хорса, следует пропагандировать среди россиян здоровые способы проведения отпуска.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков предложил увеличить отпуск до 35 дней. По его словам, такая мера позволит работникам лучше восстанавливаться и сохранить здоровье в условиях высокой нагрузки.

