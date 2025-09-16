Продлевать будете? В ГД предложили увеличить количество дней отпуска

Отпуска для россиян предлагают продлить до 35 дней

В Государственной Думе готовится законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней для всех работников в России. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков в беседе с ТАСС.

«Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», — сказал Новичков.

Такая мера позволит работникам лучше восстанавливаться и сохранить здоровье в условиях высокой нагрузки. При этом Новичков подчеркнул, что дополнительный отпуск необходим не только работникам предпенсионного возраста, но и молодым и людям среднего возраста.

Новичков отметил, что законопроект планируется внести в эту сессию Госдумы и отстаивать его поддержку в комитетах и фракциях.

На данный момент Трудовой кодекс устанавливает минимальный ежегодный отпуск в 28 календарных дней, с возможностью увеличения для отдельных категорий работников.

