«Хочу их всех собрать»: Киркоров рассказал о создании семейной могилы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 2 533 0

Артист уже перевез из Болгарии прах бабушки и дедушки в Москву.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Киркоров привез из Болгарии прах родных, чтобы объединить семью навсегда

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своих планах на общую семейную могилу для его покойных родственников. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru на закрытом камерном выступлении исполнителей MARGO и Lil Pump.

По его словам, в последнее время он активно занимался, как рассмотрением эскиза общего памятника на захоронение, где окажутся урны с прахом его отца Бедроса Киркорова, матери Виктории, бабушки и девушки по линии матери, так и изъятием этих урн с разных кладбищ.

«Сложно это. Столько эскизов было. Тем более мои мама и бабушка похоронены в Болгарии. И я перевез прах родственников в Москву. Сейчас пытаюсь найти прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище. Мамин папа Марк, в честь которого назван мой сын Мартин», — отметил певец.

К тому же артист пояснил, что с транспортировкой урн родственников возникло много трудностей, однако ему помог МИД РФ.

«Хочу их всех собрать. Две урны уже у меня из Болгарии. Там трудно было это все организовать. Но мне помогли в МИД России. Большое спасибо им за это. Всеми правдами и неправдами прах мамы и бабушки достали и привезли в Москву», — добавил Киркоров.

Теперь исполнитель пытается перенести прах дедушки в Москве на другое кладбище, что оказалось гораздо сложнее, чем из заграницы.

«Прохожу очень много бюрократических моментов. Надеюсь в ближайшее время мы это закроем. Похороним в могилу на Троекуровском кладбище. Туда заложим урны», — рассказал собеседник.

Несмотря на проблемы, возникающие по мере реализации плана, артист надеется успеть к годовщине смерти Бедроса Киркорова.

«Очень хочется, чтобы был похожий, что сложно», — заключил Филипп относительно будущего памятника своему отцу.

Киркоров-старший ушел из жизни 18 марта 2025 года, его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Мать артиста Виктория Киркорова (в девичестве Лихачева) умерла от рака в 1994 году, когда Филиппу было 27 лет. 

Ранее, писал 5-tv.ru, Киркоров назвал Aurus лучшей машиной в мире.

