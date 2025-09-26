Киркоров назвал Aurus лучшей машиной в мире: «Моя любовь уже давно»

Киркоров назвал Aurus лучшей машиной в мире

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о приобретении автомобиля своей мечты. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru на закрытом камерном выступлении исполнителей MARGO и Lil Pump.

По его словам, он всегда мечтал о российской марке — машине Aurus. Певец вспомнил, как раньше делился этими мыслями с подругой, звездой MARGO, во время празднования дня рождения, а та в свою очередь посоветовала ему сделать карту желаний с картинками вещей, о которых он мечтает.

«Aurus — моя любовь уже давно. Считаю, что это лучшая машина в мире. У Марго есть такие наклейки. Они исполняют желания. Год назад на дне рождения моего сына, когда гости разошлись, и мы сидели на полянке, я и сказал, что у меня есть мечта, хочу Aurus», — подчеркнул Киркоров.

При этом его подруга добавила, что исполнитель поверил в действенность карты желаний лишь со временем.

«Я сказала, чтобы Филипп наклеил наклейку, ведь тогда все сбудется. Он сначала не сразу поверил, но наклеил и загадал. Желание сбылось», — заметила MARGO.

Как пояснил артист, ровно через год на его праздновании дня рождения «произошло чудо», ведь тогда у него появилось любимое авто.

«Машина тюнингованная. Там все забрендировано моим именем. Никто не перепутает, чья машина», — отметил певец.

К тому же MARGO рассказала, что артисты много времени проводят в автомобилях, поэтому так важно, чтобы в них было комфортно. Сам Киркоров поделился тем, что в его Aurus есть телевизор и перегородка от водителя.

Отвечая на вопрос журналиста о том, большой ли у него автопарк, он сравнил себя с рэпером Тимати.

«По сравнению с Тимати, я церковная мышь», — признался исполнитель.

Ранее, писал 5-tv.ru, у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве.

