Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Спикер Совфеда указала на важность сохранения деревянного зодчества как символа русской культуры.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет Федерации поддерживает введение звания «Заслуженный реставратор РФ». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Х парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

По словам Матвиенко, работа реставраторов предполагает не только высокую квалификацию, но и искреннюю любовь к родной культуре и к стране.

«Никогда не забудем настоящий подвиг, который совершили реставраторы в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы в Ленинграде. Здесь в Великом Новгороде, в других наших древних городах, где враг целенаправленно пытался уничтожить наше наследие и надругаться над ними. Поэтому мы выступаем за учреждение почетного звания «Заслуженный реставратор Российской Федерации», — пояснила она.

К тому же Матвиенко указала, как важно сохранение деревянного зодчества в государстве в качестве одного из «символов русской культуры». Она добавила, что всем сохранившимся объектам нужна исключительная забота и профессиональное отношение.

«Действие концепции сохранения памятников деревянного зодчества завершается в этом году. Полагаю, что ее обязательно нужно продлить и актуализировать уже с учетом обретенного опыта», — заключила Матвиенко.

Ранее, 5-tv.ru писал, что статус блокадника получат и жившие в Ленинграде менее четырех месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Жена пропавшего пловца Свечникова подаст иск против организаторов заплыва
17:58
Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ»
17:54
Полноценное питание? Белла Хадид ответила на обвинения в анорексии
17:46
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
17:28
«Я жив!» — «мертвец» появился на собственных похоронах и шокировал скорбящих
17:21
Пытки в прямом эфире: три девушки стали жертвами жестоких убийств

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Умер старший брат Тиграна Кеосаяна

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео