Статус блокадника получат и жившие в Ленинграде менее четырех месяцев

Матвиенко: Статус блокадника получат и те, кто жил в Ленинграде менее 4 месяцев

Статус блокадника теперь получат все, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев. Такое решение озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с делегацией общества «Жители блокадного Ленинграда».

Инициативу уже поддержали Минфин и Минтруд. Спикер подчеркнула, что в интернете часто искажают информацию о Великой Отечественной войне.

«Мы видим, какое безумие сегодня происходит в Европе, и в ряде других государств, которые пытаются переписать заново историю, исказить ее, принизить подвиг народов Советского Союза и их решающую роль в победе над фашистской Германией. Но абсолютно уверена, что их попытки тщетны», — отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«В нашем районе очень много времени уделяется работы с молодежью. Они с удовольствием нас принимают. И у них такой большой интерес. Конечно, все это очень здорово. Они будут хранить нашу память», — рассказала жительница блокадного Ленинграда Лариса Ершова.

