Путин назвал многообразие регионов главным преимуществом России

Президент подчеркнул важность тесного взаимодействия федеральных и региональных властей.
Многообразие регионов России является ее преимуществом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами российских регионов в формате видеоконференции.
«У каждого региона есть своя специфика, свои, в чем-то отличные от других, текущие задачи. Но именно такое многообразие — одно из сильнейших преимуществ нашей страны», — отметил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что для долгосрочного роста экономики, для решения задач технологического лидерства важно обеспечить условия тесного взаимодействия федеральных и региональных властей.
«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — добавил российский лидер.
