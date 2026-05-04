Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы

Соответствующее решение опубликовало Минобороны России.
Президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня 8 и 9 мая в связи с празднованием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 4 мая сообщили в Минобороны РФ.
«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина, 8 — 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении ведомства.
Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В военном ведомстве также подчеркнули, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий на территории страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральная репетиция парада Победы в Москве назначена на 7 мая. Об этом информирует РИА Новости. При этом, как уточняет агентство, точный график перекрытия движения столичный Дептранс обычно публикует за несколько дней до каждого подобного мероприятия.
В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сам парад традиционно пройдет 9 мая на Красной площади и начнется в 10:00. Подготовка к торжеству стартовала заранее — 21 апреля на главной площади страны начали устанавливать декорации.
