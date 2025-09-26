Небо под угрозой: указ Трампа может скрыть звезды за спутниками

Трамп подписал указ об ослаблении контроля за запуском ракет

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении контроля за запуском ракет. Этот шаг может ускорить рост коммерческих космических программ США, однако астрономы и экологи предупреждают о серьезных рисках для науки и окружающей среды. Об этом сообщает The Guardian.

«Я смотрю вверх и думаю: „О, это созвездие выглядит неправильно“. Через него летит Starlink», — отметила астроном Саманта Лоулер. Она подчеркнула, что новые спутники затрудняют наблюдения и искажают картину ночного неба.

По данным издания, проект Starlink компании SpaceX уже вывел на орбиту около восьми тысяч спутников — это две трети всех действующих аппаратов. В ближайшие годы их число может вырасти до 42 тысяч. При этом Amazon и китайские государственные структуры также развивают собственные программы, что также сулит кратный рост числа объектов в космосе.

Указ Трампа был положительно воспринят представителями коммерческого сектора, так как документ упрощает процедуры запуска ракет и позволяет США укреплять лидерство в освоении орбиты. Однако ученые и экологи отмечают, что неконтролируемый рост спутниковых систем может привести к потере доступа к звездам и создать новые угрозы для устойчивости космической среды.

По мнению экспертов, если тенденция сохранится, через десять лет на низкой орбите Земли может находиться до 100 тысяч аппаратов. Это не только осложнит работу исследователей, но и увеличит риски космического мусора, что поставит под вопрос безопасность будущих миссий.

