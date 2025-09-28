«Мы живем в матричной системе»: Ольга Якубович заявила, что человек сам пишет свою судьбу

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Экстрасенс объяснила, как обрести смысл жизни.

В чем Ольга Якубович видит истинный смысл жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ольга Якубович: каждый человек самостоятельно выстраивает свою судьбу

Смысл жизни заключается в том, чтобы суметь увидеть красоту всего мира. Об этом рассказала участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Ольга Якубович на своем YouTube-канале.

По ее словам, люди сами вольны выбирать свой путь, и именно решение каждого человека определяет его дальнейшую судьбу.

«Все определяется здесь и сейчас, и мы живем в матричной системе, в которой каждый человек сам выбирает, что ему делать, сам определяет своими выборами ход жизни», — пояснила знаменитость.

К тому же она уточнила, что свою жизнь человек проживает без чьего-либо вмешательства, поэтому должен лично совершать нужные ему поступки.

«Есть судьба, это как прочерченная тропа, но есть варианты, когда можно отходить от этого, но вернуться возможно, однако не демонами, чертями или ангелами, а просто потому, что это путь, который нужно пройти», — сказала Ольга.

Рай и ад Якубович назвала больше религиозными понятиями. Сама же она объяснила, что для себя считает важным — прожить уготованную судьбу достойно, а главной целью перед собой ставит — обретение счастья.

«Страшный суд происходит регулярно, когда понимаешь, что плохо поступил. Когда сокрушаешь из-за того, что поругался с родителями, с близким человеком или с ребенком. <…> Цель жизни — делать все возможное, чтобы твое состояние максимально приближалось к счастью. Это самая большая ценность и то, ради чего мы живем. А еще любовь, счастье, красота», — поделилась своим видением Ольга.

Также внутренняя гармония и общение с людьми — то, ради чего стоит жить, отметила звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Якубович рассказала о последствиях операции.

