Фитнес-тренер с Урала умерла из-за упавшего в ванну телефона

В городе Полевском в Свердловской области во время приема ванны скоропостижно скончалась 35-летняя местная жительница, работавшая фитнес-инструктором. Об этом сообщило KP.RU.

По предварительной информации, женщина решила совместить отдых в горячей воде с просмотром социальных сетей. В какой-то момент мобильное устройство выскользнуло из рук и упало в воду.

Предполагается, что женщина не получила удара током. Однако она сильно испугалась возможного замыкания и быстро вылезла из ванны. Почти сразу после этого ее состояние критически ухудшилось, и женщина потеряла сознание.

Напуганный шумом старший сын пытался достучаться до матери. После чего он вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти тренера не удалось.

Специалисты рассматривают несколько версий внезапной смерти физически здоровой женщины. Одной из них является резкий спазм коронарных артерий. Его могло спровоцировать сочетание испуга, мгновенного перехода из горячей воды в прохладную среду и мощного выброса адреналина.

Эксперты отметили, что в состоянии шока подобный стресс для организма иногда приводит к рефлекторной остановке сердца.

До ухода в фитнес индустрию женщина работала бухгалтером в полиции. После увольнения она получила диплом тренера и шесть лет преподавала пилатес, растяжку и проводила силовые занятия.

