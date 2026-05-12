Спички — не игрушка: поджигавшие траву дети едва не уничтожили село на Камчатке

Диана Кулманакова
Виновники происшествия сами позвонили в экстренную службу.

На Камчатке дети подожгли траву в селе Тигиль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На Камчатке дети из-за игр с огнем едва не уничтожили село Тигиль. Об этом aif.ru сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Инцидент произошел, когда группа детей решила поджечь сухую траву. В этом сезоне на территории района почти не было снега. Из-за чего прошлогодняя трава стала сухой и вспыхивала буквально от одной искры.

«Всем напомню: поджигать сухую траву категорически нельзя. Это прямая угроза для жизни и имущества», — отметил министр.

Глава ведомства пояснил, что после поджога растительности огонь мгновенно начал распространяться по открытой местности. Пламя охватило территорию района площадью 250 квадратных метров.

Осознав серьезность ситуации, виновники происшествия сами позвонили в экстренную службу. К месту вызова оперативно прибыли бригады пожарной части села Тигиль.

Благодаря своевременному вмешательству спасателей, удалось остановить распространение пламени и полностью ликвидировать возгорание. Пожарные не допустили его перехода на жилой сектор и хозяйственные объекты.

