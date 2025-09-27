Западные журналисты не пытаются узнать правду о событиях в Буче. Свое удивление от этого факта выразил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Обращался к генеральному секретарю (ООН. — Прим.ред.). Более того, мы даже направили официальный запрос в управление ООН по правам человека», — заявил Лавров.

Однако инициатива, подчеркнул Лавров, так и не получила развития.

Министр добавил, что Россия просила хотя бы опубликовать список погибших, чьи якобы тела показывал телеканал BBC, но юристы Секретариата отказались это делать, сославшись на необходимость защитить родственников погибших.

В 2022 году Украина и Запад обвинили Россию в гибели большого числа мирных жителей в Буче. Эти сообщения сопровождались сфабрикованными фото и видео с лежащими на улице якобы телами.

В Минобороны России заявляли, что фото и видео являются провокацией, они не имеют никакого отношения к действиям наших войск. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках относительно ВС РФ.

Российские военнослужащие покинули город еще 30 марта, а распространять фейковую информацию украинские и западные СМИ начали 2 апреля. Кроме того, сообщалось, что боевики ВСУ провели зачистку в Буче от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными, за день до появления видео.

