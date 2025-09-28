Нетаньяху в ООН отверг резолюцию о создании палестинского государства

Когда 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон с трибуны Генассамблеи ООН признал Палестину независимым государством, зал взорвался аплодисментами, а я подумал — ну, что-то будет. В тот же вечер Макрон с трудом выбрался из здания ООН и вынужден был идти пешком, поскольку в это время улицу перекрывали под кортеж президента США Дональда Трампа. Это выглядело как маленькая месть.

Ведь США и слышать не хотят про Палестину. И несмотря на признание Франции и еще 156 государств, к этому часу ничего не произошло. Палестина не стала от этого независимей, сектор Газа не перестали бомбить. Потому что Израиль против независимости Палестины, как и США.

В эти дни помимо Макрона в пробках перед ООН постояли лидеры Турции, Южной Кореи и, наверное, каких-то еще стран, которых просто не узнали в толпе. Все по той же причине — Трамп ехал. За этими «пробками» проступает попытка создания новой, но по сути старой архитектуры мира. Трамп демонстрирует — в очередь. У себя в Вашингтоне он наводит порядки через колено. Подумайте только, обвинения предъявлены бывшему директору ФБР и расследуется дело против бывшего директора ЦРУ за ложь и подтасовку фактов по «российскому вмешательству» в американские выборы.

Политический маятник в США так резко раскачивается, что он может вывести из строя всю мировую систему. Страны НАТО тут заговорили про необходимость сбивать российские самолеты. И это явно нездоровая ситуация.

Почему же не удалось там, в ООН, где все заинтересованные стороны и так собрались, спокойно все обсудить и снять напряжение? Знает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

80-я Генассамблея. Вместо единения — борьба за право быть услышанным.

«Изначально ООН задумывали для того, чтобы предотвращать конфликты. Но сейчас на Генассамблее в Нью-Йорке: столкновение цивилизаций. Запад не хочет принимать во внимание мнение мирового большинства», — рассказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Именно об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит с трибуны ООН. Мир расколот.

«Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню», — заявил Сергей Лавров.

Но раскол произошел не сейчас: в 1999-м натовцы бомбили Югославию. В 2011-м — Ливию. С точки зрения международного права — нонсенс.

«Это знаменитый зал Совбеза ООН. Именно здесь принимаются решения о военных операциях, об экономических санкциях. И все резолюции являются обязательными к исполнению», — поделился Николай Иванов.

Но Запад так не считает. Да что там: даже своим союзникам по НАТО Штаты указывают место. Вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган застрял в пробке перед штаб-квартирой. И Макрон тоже, потому что пропускали кортеж Трампа.

Помощники стали снимать Макрона на смартфон. Привычка к самолюбованию. Даже позвонил из пробки американскому президенту, правда, точно ли говорил с Дональдом или придумал — неясно. Кому-то инцидент кажется милым, по факту — кое-кому указали место на обочине.

Первая авеню и в обычные дни достаточно загруженная магистраль Нью-Йорка. А во время Генассамблеи превращается в непроходимую. И побеждает тот, у кого кортеж круче.

От Трампа в штаб-квартире ООН досталось всем: и самой организации, и британцам за ветрогенераторы, которые портят сельские пейзажи. Предложил полностью запретить разработку биологического оружия.

«Несколько лет тому назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия. Но несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия. Производят патогены, которые человеком разработаны, кстати говоря. Это абсолютно опасно, чудовищно опасно», — сказал президент США Дональд Трамп.

Но вот интересный момент: именно американские биолаборатории по работе с опасными патогенами были обнаружены на территории Украины во время специальной военной операции.

В ООН американскому президенту устроили необычную встречу. Когда Трамп со своей женой Меланьей заходил в здание, кто-то отключил эскалатор.

Глава киевского режима Владимир Зеленский перед своим выступлением на Генассамблее решил не рисковать и пошел по лестнице, которая находится рядом.

Трамп будто спустил Зеленского с поводка. А всего-то надо было подкинуть тому кость — поговорить тет-а-тет семь минут. Наобещать с три короба.

«Я действительно так считаю, пусть возвращают свои земли, а мы посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.

И после этого Зеленского понесло.

«Я чувствую себя президентом США!» — заявил глава киевского режима.

Он в открытую говорит: оружие и покровительство Запада важнее закона.

«Международное право не работает в полной мере, если у вас нет влиятельных друзей, которые действительно готовы его отстаивать. И даже оно не работает без оружия», — сказал Владимир Зеленский.

Пришлось даже госсекретарю США вмешаться: он объяснил — с их стороны ничего не поменялось.

Именно мирное урегулирование стало ключевой темой и встречи Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Она была закрытой.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного и диалога с Российской Федерацией, как и с Китайской Народной Республикой, как и с целым рядом других стран, с которыми у Соединенных Штатов возникают разногласия, противоречия, различное видение того, как дальше торговать, как дальше вести экономические дела», — сказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

А вот у европейских союзников Штатов и мысли о мире нет. Глава евродипломатии эстонка Кая Каллас с трибуны ООН жонглирует фейками.

«В течение 12 минут три вооруженных российских истребителя нагло нарушали воздушное пространство Эстонии», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Мы попытались узнать у министра иностранных дел Польши — откуда вообще уверенность, что беспилотники российские?

«Россия должна уйти с Украины и прекратить свои враждебные атаки на мирные европейские страны. Мы уверены», — отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

У генсека НАТО тоже оговорки по Фрейду.

«Я не буду комментировать. Мне нужно идти на встречу. И я не думаю, как генсек НАТО, что я должен давать импровизированные интервью», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом Евросоюз давит на те страны, которые хотят работать с Россией.

«Поддержка России значительная по вопросу территориальной целостности Сербии и суверенитета Сербии. И, конечно, у нас есть сотрудничество на очень высоком уровне, и у нас будет возможность увеличить сотрудничество во всех областях», — отметил президент Сербии Александр Вучич.

Но Сербия — не страна ЕС. А вот Венгрия и Словакия — да. На них давят свои же из Брюсселя. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто даже обмолвился: Еврокомиссию впору переименовать в Укрокомиссию. О Киеве в ЕС заботятся больше.

«Когда украинцы атаковали нефтепровод „Дружба“, они явно знали, что это угрожает энергетической безопасности Венгрии. Атака на нефтепровод „Дружба“ наносит гораздо меньше вреда России, чем Венгрии и Словакии. В таких случаях Европейская комиссия должна действовать в интересах государств — членов ЕС, защищая их. Но вместо того, чтобы обеспечивать нашу энергетическую безопасность, они лишь отмахнулись, утверждая, что это не угрожает нашей энергетической безопасности», — заявил Петер Сийярто.

Под стать западным странам, которые используют ООН для воинственных заявлений, выступил и премьер Израиля. Чуть ли не половина делегаций перед его выступлением покинули зал. В своей речи премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сходу отверг резолюцию ООН еще 1947 года о создании палестинского государства.

«Предоставить палестинцам государство в миле от Иерусалима после 7 октября — это все равно, что предоставить „Аль-Каиде“ государство в миле от Нью-Йорка после теракта 11 сентября. Это чистое безумие. Это безрассудно. И мы этого не сделаем», — сказал Нетаньяху.

Вопреки всем решениям ООН. И мнению мирового большинства: просто потому, что у Израиля есть влиятельный друг.

На данный момент 157 стран признали независимость Палестины. Последние десять всего несколько дней назад. На улицы Нью-Йорка в поддержку Палестины вышли сотни людей.

Но неуважение к решениям ООН скорее исключение: подавляющее большинство в мире — за верховенство закона и устава ООН. Как Россия. У которой масса единомышленников. У Лаврова за три дня три десятка двусторонних переговоров.

Для стран не золотого миллиарда устав ООН и принципы справедливости важнее правил Запада.