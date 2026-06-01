Парады планет внесут свои коррективы: гороскоп для знаков зодиака на лето 2026

Лето в астрологическом плане будет насыщенным: астероид летит на Землю уже 18 июня. Также нас ждут два парада планет — в июне и августе. А еще пик метеорного потока, который пройдет в июле.

Пик событий начнется с 12 августа — в этот день в период полного солнечного затмения шесть планет выстроятся в единый ряд и ознаменуют собой начало новой космической эры.

Как эти события повлияют на каждый знак зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Овен — общий гороскоп на лето 2026

Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2026. Фото, видео: 5-tv.ru

Овнам летом стоит сфокусироваться на работе и навыках управления.

Карьера выйдет на первый план, и представители огненного знака зодиака смогут занять новую позицию в обществе. Ведь в их созвездии расположатся Нептун и Сатурн, а значит, Овнов ждут либо душевная гармония и прорыв, либо уход со сцены.

Главное мерило здесь — уход от собственного «я» к тотальной ответственности. Если Овны готовы взять ее на себя, то лето будет феноменальным.

Телец — общий гороскоп на лето 2026

У Тельцов наступит отличное время для воплощения материальных желаний.

Любовные романы и деньги станут главным топливом лета представителей земного знака зодиака. Звезды советуют быть к ним готовым, ведь впереди — яркая и насыщенная жизнь, и Тельцы в ней сами смогут творить то, что захотят.

Ставки стоит делать на бизнес и сферы заработка, но и не забывать при этом про личную жизнь, ведь Венера пошлет им много головокружительных историй.

Близнецы — общий гороскоп на лето 2026

Близнецов середина лета приведет к исполнению мечты.

Кардинальная смена деятельности заставит их транслировать свою миссию жизни. Представители воздушного знака зодиака наконец обретут то самое дело своей жизни над которым будут работать и которое будет приносить им настоящее удовольствие.

Наконец-таки энергии Вселенной войдут в жизнь Близнецов и сами все сделают за них, приведя к гармонии и популярности.

Рак — общий гороскоп на лето 2026

Раков ждут судьбоносные встречи, путешествия, раскрытие себя.

Лето пройдет под эгидой неслучайных знакомств и духовности. Оно будет отличным временем для гармонии с собой и с миром.

Начало лета у представителей водного знака зодиака будут очень интересным. Именно тогда наступит самый пик знакомств, Звезды приведут в жизнь Раков интересных людей, которые будут ее трансформировать, будут давать ответы на интересные вопросы.

Летом именно Ракам не следует уходить в себя и разрывать связи с социумом, лучше наоборот как можно чаще выходить в свет. И где-то с середины июля и до конца августа им важно посвятить себя поиску различных духовных истин в себе самих и в мире вокруг.

Лев — общий гороскоп на лето 2026

У Львов с середины июля есть все шансы обрести популярность, жизнь мечты, богатство и переход на новый уровень.

Львы и Львицы станут истинными правителями этого лета, ведь парад планет пройдет именно в их знаке. Звезды советуют: не сидите на месте, транслируйте свои знания, профессиональные качества. Тогда представителей огненного знака зодиака могут заметить нужные люди, да и мир уже готов к тому, что они в него привнесут, и заплатит им щедрыми дарами в виде воплощения желаний.

Востребованность, деньги, счастливая семья — все это будет у Львов.

Дева — общий гороскоп на лето 2026

У Дев летом на первое место выйдут сферы личной жизни.

Планеты расположились таким образом, что они могут выйти замуж или жениться и сыграть свадьбу мечты. В самом плохом случае представителей земного знака зодиака ждет хотя бы предложение руки и сердца.

Совет от звезд: работайте над любовью к себе и любовью к миру, ведь те энергии, которые исходят от вас, будут зеркалиться, и вы получите то же самое в ответ.

Весы — общий гороскоп на лето 2026

У Весов летом будет максимальная отдача космической энергии.

И это не просто так. Все цели могут сбыться к концу августа, но важно помнить: большие подарки — большая ответственность.

Поэтому представителям воздушного знака зодиака следует постараться сделать свои цели чистыми и наполненными глобальным смыслом. Ведь Вселенная наблюдает за ними, и шанс на реализацию как никогда высок.

Скорпион — общий гороскоп на лето 2026

Скорпионам глубины подсознания летом добавят мистики в жизнь.

Духовность станет главной темой лета представителей водного знака зодиака. Им не рекомендуется заниматься рутинными делами, лучше посвятить время поиску глобальных ответов на их экзистенциальные вопросы. Важно слушать вселенную, замечать ее знаки.

Также стоит упомянуть об определенной позиции Луны, в соединении со знаком Весов. Благодаря ей роковая любовь за последние 5 лет случится именно этим летом. Она будет будоражить кровь Весов и окажется чрезвычайно интересной.

Стрелец — общий гороскоп на лето 2026

Стрельцам Черная Луна откроет доступ к исполнению самых сокровенных, самых тайных и самых глобальных желаний.

Представителям огненного знака зодиака следует четко сформулировать то, чего они по-настоящему хотят, можно даже записать все это на бумаге. Потому что именно их желаниям свойственно сбываться, особенно в период парада планет.

В целом август у Стрельцов обещает быть очень интересным и плодотворным.

Козерог — общий гороскоп на лето 2026

Козерогам летом стоит сделать ставку на семейность и укрепить энергию их рода.

Ведь у них наступает время рождения детей или их воспитания, или же период, когда они начнут делиться своими знаниями с другими людьми и брать на себя ответственность за целые системы.

Передача знаний — важный принцип, расширяющий потенциал представителей земного знака зодиака, потому, если они хотят от жизни большего — надо начать делиться. И не следует центрироваться на себе, потому что энергия денег, энергия здоровья у Козерогов напрямую связана с этим принципом.

Водолей — общий гороскоп на лето 2026

Водолеи по-прежнему выполняют миссию, возложенную на них самим космосом.

Если вдруг представители воздушного знака зодиака еще не включились в его игру, т им следует постараться замечать знаки вселенной — в июне они будут возникать буквально ежедневно и на каждом шагу.

Само мироздание пытается дать Водолеям более ответственную роль и перевести их на новую ступень развития. Противиться, конечно же, не рекомендуется. Ведь стагнация — это злой враг для этого знака. Так что этим летом Водолеи рискуют изменить не только внешность, но и круг людей, которые их окружают, и даже сферу деятельности.

Рыбы — общий гороскоп на лето 2026

У Рыб врата кармы уже открыты, им даже не нужно ждать парада планет.

Это единственный знак, который летом имеет безоговорочное право на воплощение своего сценария в жизнь. Звезды советуют Рыбам начать доверять миру, но помнить о его проверках в самый последний момент.

Представители водного знака зодиака летом столкнутся с ограничениями и начнут думать, что все против них. Но им не следует бояться терять и отдавать последнее, ведь обретут они гораздо больше.