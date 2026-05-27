Пока Лондон и Варшава говорят о «российской угрозе», в Прибалтике с новой силой разгорается тема украинских беспилотников, которые то и дело появляются в небе на этим регионом. Там пытаются найти оправдание, перекладывают вину на Москву, обсуждают новые системы ПВО, даже расширяют свое производство дронов.

Тогда как в Брюсселе начинают признавать очевидное: союзники Киева уже давно сами оказались под ударом. Но вместо того, чтобы остановить опасную игру, в ЕС предлагают готовиться к еще большей эскалации.

О том, как Украина превращается для Европы из «проекта поддержки» в источник все более неудобных проблем — в сюжете корреспондента «Известий» Николая Иванова.

В НАТО даже не пытаются замаскировать истинное отношение к Прибалтике: ей отвели почетную роль буфера. Учения «Мухоловка» в Литве, где испытали 60 моделей дронов, чего стоят. Их проводят британцы и американцы. Без участия самих литовцев.

С дронами упражнялся 2-й кавалерийский полк армии США — он участвовал во всех вторжениях в Ирак, в операциях в Боснии и Афганистане. И британский 3-й парашютный полк — те же Ирак и Афганистан. Этих вояк используют для наступления. Правда, с беспилотниками они выбирают другую тактику.

«Способы спрятаться стали еще более важными, поскольку поле боя становится все более прозрачным», — заявил майор армии США Гален Кинг.

Даже слишком прозрачным. Для НАТО. С февраля в Прибалтике — 21 эпизод с падением беспилотников. Украинских. Последний — 7 мая в латвийском Резекне, когда киевский FP-1 попал в нефтяной резервуар. Скорее всего, летел бомбить Ленинградскую область.

После этого в Риге — политический кризис. Правительство — в отставку. Но премьер Силиня, похоже, не лишена чувства юмора: она председательствует на общенатовском «дроновом саммите». Готова делиться накопленным опытом.

«Латвия совершила огромный рывок вперед в инновациях и производстве беспилотников, и сегодня вы можете увидеть, насколько масштабным стал наш саммит по БПЛА», — заявила уходящий премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Здесь даже не скрывают, против кого направлен дроновый саммит: Россия и Белоруссия. У наших границ обещают развернуть совсем скоро мобильные группы для борьбы с дронами.

«Мы планируем развернуть группы принудительного перехвата уже в ближайшие несколько недель и планируем публично продемонстрировать некоторые виды вооружения», — сообщил руководитель Центра компетенций автономных систем ВВС Латвии Модрис Кайрисс.

То есть беспилотники летят с Украины, а мобильные группы зачем-то ставят у границ с России и Белоруссией. На брифинге для прессы в Риге такая логика ненадолго смущает даже общих кураторов Киева, Вильнюса, Риги и Таллинна — британцев.

«Трудно определить, откуда взялись беспилотники. Их трудно отследить, и трудно определить, кто их запустил», — заявил заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс.

Но не зря замминистра обороны Англии налаживал тесный контакт с министром обороны Нидерландов. Та спасла ситуацию и напомнила, что вообще-то враг давно известен. А Нидерланды как раз работают для защиты европейской цивилизации. Разумеется — с немцами.

«Очень важно продолжать совместную работу, что мы и делаем с нашими немецкими соседями. Нужно, чтобы у нас был способ защитить наш континент», — сказала министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.

Почти как перед блицригом в 1941-м. Речь идет о создании германо-голландского корпуса с базой в немецком Мюнстере для защиты Прибалтики. У Нидерландов — богатая история защиты континента вместе с немцами. Во время Второй мировой 23-я добровольческая дивизия СС «Недерланд» и 4-я моторизованная бригада как раз воевали на Восточном фронте, в Курляндии, Эстонии и под Ленинградом, используя Прибалтику как базу снабжения.

«Страны Балтии были своего рода чихуахуа НАТО и ЕС. Они все время лают. Сейчас балтийские страны используются как передовая лаборатория для обороны. То есть НАТО использует их фактически как подопытных. Там тестируют все, что у них есть», — заявил австралийский политолог Марк Лоу.

Впрочем, если Прибалтика продолжает выдавать заявления в духе «пора атаковать Калининград», как это сделал глава МИД Латвии, их соседи-финны, похоже, прикрутили милитаристские порывы. Еще недавно там всерьез обсуждали, что это Россия направляет с помощью РЭБ украинские дроны на Хельсинки.

«Я не считаю убедительной идею о том, что Россия в настоящее время целенаправленно направляет беспилотники в сторону Финляндии. У России и так дел по горло», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Как минимум, в Хельсинки посмотрели на карту. Кто ближе — Британия, Вашингтон или Петербург с Москвой.

