Водительские права россиян будут отзывать при выявлении опасных заболеваний

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Сейчас происходит процесс объединения баз данных Минздрава и МВД.

Как в России будут аннулировать водительские права

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России будут своевременно аннулировать водительские удостоверения, если у их владельцев обнаружатся опасные заболевания. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Его слова приводит ТАСС.

«Выстраивается система мониторинга в режиме реального времени. То есть медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. <…> Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права», — отметил парламентарий.

Уточняется, что до принятия поправок, которые вступят в силу с 1 марта 2027 года, человек, даже если у него обнаруживали медицинские противопоказания, мог водить автомобиль до истечения десятилетнего срока действия водительского удостоверения.

Депутат полагает, что общество поддержит инициативу. Как отметил Леонов, водители, имеющие психические расстройства или алкогольную зависимость, представляют опасность для других россиян.

Леонов уточнил, что система мониторинга сейчас развивается не с точки зрения увеличения частоты профосмотров, а обмена информацией в реальном времени. По его словам, цифровые системы здравоохранения, которые в настоящее время активно совершенствуются, должны служить на благо общества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

5:11
Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России
4:50
В возрасте 103 лет скончался актер и режиссер Георг Троллер
4:22
Американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре
3:52
Водительские права россиян будут отзывать при выявлении опасных заболеваний
3:30
Не только мозг: ученые обнаружили в кишечнике вещество, влияющее на сон
3:12
В Москве загорелся собачий приют: 13 животных погибли, один человек пострадал

Сейчас читают

«Будет много женихов»: Дмитрий Богдан о том, где девушкам искать любовь
Просилась поговорить с «Алисой»: Галыгин обеспокоен увлечением детей ИИ
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео