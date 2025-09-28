Водительские права россиян будут отзывать при выявлении опасных заболеваний

В России будут своевременно аннулировать водительские удостоверения, если у их владельцев обнаружатся опасные заболевания. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Его слова приводит ТАСС.

«Выстраивается система мониторинга в режиме реального времени. То есть медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. <…> Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права», — отметил парламентарий.

Уточняется, что до принятия поправок, которые вступят в силу с 1 марта 2027 года, человек, даже если у него обнаруживали медицинские противопоказания, мог водить автомобиль до истечения десятилетнего срока действия водительского удостоверения.

Депутат полагает, что общество поддержит инициативу. Как отметил Леонов, водители, имеющие психические расстройства или алкогольную зависимость, представляют опасность для других россиян.

Леонов уточнил, что система мониторинга сейчас развивается не с точки зрения увеличения частоты профосмотров, а обмена информацией в реальном времени. По его словам, цифровые системы здравоохранения, которые в настоящее время активно совершенствуются, должны служить на благо общества.

