Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Изменения будут внесены также в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и закон «О персональных данных».

Минздрав РФ сообщил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 год

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минздрав РФ: Правила медосвидетельствования водителей изменятся в марте 2027-го

Новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом говорится в новой публикации в Telegram-канале Минздрава России. Изменения будут внесены в порядок медицинского освидетельствования водителей, в том числе форму медицинского заключения.

Соответствующий федеральный закон принят 7 июля 2025 года. Согласно ему будут скорректированы законы «О безопасности дорожного движения» и статья 10 федерального закона «О персональных данных». К марту 2027-го будут подготовлены все необходимые подзаконные акты и разъяснения законопроектов.

Представители Минздрава подчеркнули, что вопреки распространяющимся сообщениям никаких изменений с 1 сентября 2025 года в медицинском освидетельствовании водителей не будет. Незадолго до этого в ведомстве опровергли скорый перевод справок для водителей в цифровой вид. Все это ждет водителей только в 2027-м.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему так опасно потерять водительское удостоверение. Юристы рекомендуют незамедлительно обращаться в Госавтоинспекцию и восстанавливать права, иначе есть риск испортить свою кредитную историю. И это только кажется, что долги и дороги никак не связаны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.25
0.15 93.50
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка
7:50
«Здесь есть «перчик»: психолог об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко
7:39
«Мне бы хотелось»: почему Анна Арефьева никогда не встречалась с плохими парнями
7:28
Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года
7:15
«Не политическая инициатива»: организаторы о миссии «Интервидения-2025»
7:00
Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс