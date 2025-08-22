Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года

Минздрав РФ: Правила медосвидетельствования водителей изменятся в марте 2027-го

Новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом говорится в новой публикации в Telegram-канале Минздрава России. Изменения будут внесены в порядок медицинского освидетельствования водителей, в том числе форму медицинского заключения.

Соответствующий федеральный закон принят 7 июля 2025 года. Согласно ему будут скорректированы законы «О безопасности дорожного движения» и статья 10 федерального закона «О персональных данных». К марту 2027-го будут подготовлены все необходимые подзаконные акты и разъяснения законопроектов.

Представители Минздрава подчеркнули, что вопреки распространяющимся сообщениям никаких изменений с 1 сентября 2025 года в медицинском освидетельствовании водителей не будет. Незадолго до этого в ведомстве опровергли скорый перевод справок для водителей в цифровой вид. Все это ждет водителей только в 2027-м.

