Лукашенко предупредил НАТО о тщетности возможных попыток сбить самолеты РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Такие заявления белорусский лидер счел глупыми и непродуманными.

Что Лукашенко сказал о решении НАТО сбивать самолеты России

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

При попытке сбить российские самолеты НАТО получит незамедлительный ответ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Болтать можно что угодно, а когда дойдет до дела, вы увидите, что они собьют и как. Так ответ же прилетит мгновенно», — сказал он.

К тому же Лукашенко заявил, что заявления НАТО о подобных планах с устранением российских или белорусских самолетов считает глупыми и непродуманными.

При этом он назвал закрытие Польшей границы с республикой большой аферой.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что при попытках сбить любой объект в воздушном пространстве РФ, «эти люди серьезно пожалеют». Он пояснял, что такой инцидент будет расценен как нарушение территориальной целостности РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко рассказал об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным совместных шагов в сложное время.

